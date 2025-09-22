Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 22:55
245 citiri
Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament
Cunoscută neoficial sub porecla de „Agent Cornetto”, femeia a atras pentru prima dată atenția în 2016/ FOTO:X@jurgen_nauditt

O femeie considerată a fi garda de corp preferată a președintelui rus Vladimir Putin a fost observată din nou, de această dată deghizată în muncitoare de fabrică, în timpul unei vizite la un combinat de armament din Rusia, scrie The Sun.

Cunoscută neoficial sub porecla de „Agent Cornetto”, femeia a atras pentru prima dată atenția în 2016, când a apărut lângă Putin deghizată în vânzătoare de înghețată. De-a lungul anilor, ea a fost văzută în mai multe ipostaze, inclusiv ca pescar amator sau credincioasă la o slujbă religioasă. Presa rusă și internațională a speculat că ar putea fi ofițer în Serviciul Federal de Protecție (FSO), instituția responsabilă de securitatea liderului de la Kremlin.

Ultima sa apariție notabilă a fost în mesajul de Anul Nou din 2023, când a apărut în uniformă militară alături de oficiali de rang înalt. Reapariția ei la Perm, în estul Rusiei, a alimentat din nou suspiciunile privind folosirea agenților FSO drept figuranți în vizitele lui Putin.

Un canal de Telegram critic la adresa Kremlinului a susținut că muncitorii din fabrică erau, de fapt, agenți ai serviciilor de securitate, remarcând că aveau manichiuri impecabile și costume perfect călcate. Comentatorii au speculat că Putin preferă să fie înconjurat de oameni pregătiți special pentru apariții publice, pentru a evita contactul direct cu publicul larg sau întrebările incomode.

Vizita lui Putin la uzinele Motovilikha a inclus prezentarea unor noi sisteme de armament, printre care tunul antiaerian Derivatsiya-PVO și lansatorul de rachete termobarice TOS-2. Liderul rus a declarat că Rusia va continua să-și modernizeze armata chiar și după încheierea conflictului din Ucraina.

„Sper și cred că evenimentele legate de operațiunea militară specială se vor încheia, dar cererea pentru Forțe Armate moderne nu va dispărea. Dimpotrivă, vom continua să le dezvoltăm”, a afirmat Putin.

Speculațiile despre „Agent Cornetto” rămân neconfirmate oficial. Presa rusă a avansat diferite identități pentru femeie, inclusiv Ekaterina Safonova sau Anna Sidorenko, dar niciuna nu a fost validată de autorități.

