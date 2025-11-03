Vladimir Putin intenționează să rămână la putere până aproape de 100 de ani și să-i pregătească tronul fiului său

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 19:07
Vladimir Putin intenționează să rămână la putere până aproape de 100 de ani și să-i pregătească tronul fiului său
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Președintele rus Vladimir Putin ar plănui să-și prelungească domnia până aproape de vârsta de 100 de ani și, ulterior, să lase puterea unuia dintre fiii săi, potrivit unui material publicat de tabloidul britanic Daily Star, care citează surse din presa rusă de investigație.

Conform jurnalistului rus Ilia Davliacin și fostului consilier prezidențial Abbas Galiamov, liderul de la Kremlin ar dori să transforme președinția Rusiei într-o moștenire de familie, cu fiul său Ivan — despre care se crede că este copilul lui Putin și al fostei gimnaste Alina Kabaeva — drept succesor. Ivan ar avea în prezent 10 ani, iar în anul 2050, când ar împlini 35, ar fi eligibil pentru a candida la președinție.

Planul, afirmă Davliacin, ar fi fost discutat în timpul unei întâlniri private între Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, în care cei doi lideri ar fi vorbit despre longevitate și posibilitatea de a trăi până la 150 de ani. Discuția ar fi fost interceptată accidental, stârnind îngrijorări la Beijing.

Fostul consilier Abbas Galiamov crede însă că, în lipsa unei confirmări publice privind existența fiilor săi, Putin ar putea să o ia în în considerare pe una dintre fiicele sale — Maria Voronțova, medic specializat în endocrinologie și cercetări asupra longevității, sau Ekaterina Tihonova, șefa unui institut de inovație tehnologică — drept potențială succesoare. „Putin le permite treptat să se implice în sfera publică. Tihonova, de exemplu, a fost numită copreședinte al unei comisii pentru substituirea importurilor”, a spus Galiamov.

Totuși, observatorii politici remarcă faptul că, într-o Rusie orientată spre valori patriarhale și retorică tradiționalistă, ideea unei femei-președinte rămâne improbabilă.

Dacă Putin își duce mandatul actual până în 2036, ar depăși deja durata de guvernare a unor figuri istorice precum Mao Zedong (33 de ani) sau Francisco Franco (36 de ani). Iar dacă ar rămâne la conducerea Rusiei până în 2050, s-ar apropia de recordurile dictatorilor Muammar Gaddafi (42 de ani), Kim Ir Sen (46 de ani) și Fidel Castro (49 de ani).

Deși Kremlinul nu a comentat informațiile, zvonurile despre intenția lui Vladimir Putin de a-și asigura o succesiune dinastică persistă, pe fondul speculațiilor legate de viața sa privată, despre care președintele rus a refuzat constant să vorbească public.

