Cel puţin zece persoane, inclusiv copii, au murit într-un atac al ruşilor la Sumy, a anunţat şeful administraţiei regionale din Sumy, Dmitri Jiviţki, potrivit The Kyiv Independent. Jiviţki a făcut anunţul printr-un mesaj video pe Facebook. Atacul aerian al ruşilor a vizat clădiri rezidenţiale.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ţările occidentale că războiul declanşat de ruşi nu se va limita la Ucraina şi că atacarea libertăţilor va afecta restul lumii, relatează cnn.com.

Day 12 of Russia’s full-on invasion of Ukraine. Where’s President Zelensky?

“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”

The comic turned president has truly become a wartime leader.