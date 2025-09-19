Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi

Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune... înainte de a-l recupera, cerându-și scuze, și de a reveni pe teren după anularea cartonașului roșu, relatează RMC Sport.

Scena s-a petrecut miercuri seara, la meciul din Cupa Rusiei între Zenit Sankt Petersburg și Ahmat Groznîi (1-2).

Suporterul, recompensat după meci

După ce a primit un cartonaș roșu, tunisianul a părăsit terenul, lăsându-și coechipierii în inferioritate numerică pentru restul meciului. Cel puțin așa credea el. Intrând în tunel, Ghandri s-a gândit totuși să-i ofere tricoul unui suporter care i-l ceruse. Dar ceea ce nu anticipase era că arbitrajul video putea anula decizia arbitrului de teren. Și asta s-a întâmplat!

Alertat de VAR, arbitrul a transformat în cele din urmă cartonașul roșu într-un simplu cartonaș galben, permițându-i lui Nader Ghandri să termine meciul pe teren. Jucătorul plecase deja la vestiare, iar staff-ul echipei Akhmat Grozny a trebuit să meargă să-l caute pentru a-l anunța. Problema era că fundașul nu mai avea tricou cu care să revină pe teren. Cu pieptul gol, Ghandri a fost nevoit să ceară tricoul pe care îl aruncase suporterului cu doar câteva minute înainte.

Acesta din urmă nu a ezitat să-i înapoieze cadoul pe care îl pusese deja cu grijă în geantă, iar Nader Ghandri a făcut un semn cu mâna pentru a-și cere scuze înainte de a-l îmbrăca, cu un zâmbet larg pe buze.

La finalul meciului, în care a marcat singurul gol al echipei sale, jucătorul tunisian l-a căutat pe suporter și i-a oferit tricoul, de data aceasta pe bune.

