O rusoaică și-a ieșit din minți pe stradă într-un oraș din Vietnam: "Ești contra lui Putin? Trădezi Rusia? Ești fascist?" VIDEO

O femeie din Rusia a fost filmată în centrul unei scene bizare petrecute pe o stradă dintr-un oraș din Vietnam.

Imaginile arată cum femeia se năpustește asupra ocupanților unui moped cu care, cel mai probabil, a avut un conflict în prealabil.

Ulterior, începe un dialog al surzilor, în care femeia repetă de mai multe ori, ca pe o mantră, următorul șir de întrebări: "Ești contra lui Putin? Trădezi Rusia? Ești fascist?".

De partea cealaltă stau doi cetățeni vietnamezi care răspund în limba natală, părând a nu înțelege nimic din incantația patriotică nervoasă a rusoaicei.

🇷🇺🇻🇳 Who's gonna tell Olga they don't speak Russian in Vietnam? Admirable of those Vietnamese people at the end to just respond to her by laughing. Welcome to our world Vietnam. pic.twitter.com/kgEEwqyjws