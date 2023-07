Rusoaică arestată de FSB deoarece furniza informații ”la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene” pentru ”un atac terorist” VIDEO

Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi că a arestat o femeie cu cetăţenie rusă pe care o suspectează că a colectat informaţii despre o "instalaţie de infrastructură critică" la ordinul serviciilor de informaţii din Ucraina, relatează Reuters.

FSB nu a precizat despre ce instalaţie de infrastructură este vorba, dar o înregistrare video de supraveghere - despre care presa rusă a spus că a fost făcută de FSB - arată că suspecta îşi folosea telefonul pentru a filma în apropierea unei centrale hidroelectrice din oraşul Uglici din regiunea rusă Iaroslavl, aflată la nord de Moscova.

Femeia, despre care presa spune că se numeşte Veronika Netunaeva, este apoi prezentată în timp ce este arestată în biroul ei de către agenţi mascaţi ai FSB şi ai poliţiei.

Sâmbătă, un tribunal a dispus ca suspecta să fie reţinută timp de două luni, a relatat agenţia de presă RIA.

Baza, un canal de ştiri rusesc care publică uneori materiale ale FSB, a publicat un schimb de mesaje între suspectă şi un presupus coordonator ucrainean, în care femeia este de acord să furnizeze coordonatele de pe hartă ale liniilor de cale ferată locale, ale birourilor de recrutare militară şi ale centralei hidroelectrice. În schimbul de mesaje, a cărui autenticitate nu a putut fi verificată de Reuters, suspecta scrie că doreşte ca dronele ucrainene să lovească adânc în interiorul Rusiei pentru a submina sprijinul pentru Vladimir Putin.

Cealaltă persoană îi scrie că pune la cale explozii în întreaga Rusie şi spune că există multe hidrocentrale în regiunea Iaroslavl. "Le vom arunca în aer pentru ca Rusia să îşi retragă trupele din (oraşul Bahmut din estul Ucrainei)", scrie persoana neidentificată.

FSB a precizat într-un comunicat că a reţinut-o pe femeia "care, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene, a colectat şi transmis informaţii despre unul dintre obiectivele de infrastructură critică din regiunea Iaroslavl cu scopul de a comite un atac terorist". FSB a precizat că a fost deschis un dosar penal împotriva femeii sub acuzaţii care se pedepsesc cu până la zece ani de închisoare. Nu se ştie deocamdată cum a pledat femeia.

