Cum a pedepsit-o Booking.com pe rusoaica care s-a filmat hărțuind refugiate din Ucraina: "Mi-au distrus vacanța!" VIDEO

O tânără din Rusia care se laudă pe rețelele sociale cu un comportament subuman la adresa ucrainenilor a fost sancționată de cea mai importantă platformă de rezervări turistice din lume.

Un film în care tânăra din Rusia s-a înregistrat batjocorind două femei din Ucraina aflate în Salzburg a ajuns viral pe Twitter.

Femeia agresoare, care se mediatizează pe Telegram cu numele "Prima persoană din Germania", a postat marți, 9 august o altă filmare, în care apare speriată.

Din filmare reiese că femeia urma să călătorească de la Salzburg la Viena, doar că planul i-a fost frânt.

"Rusoaica care s-a filmat hărțuind femei ucrainene refugiate pe străzile Austriei înregistrează acum videoclipuri în care se plânge că Booking.com i-a anulat rezervările la Viena. „Mi-au stricat vacanța”, spune ea", arată administratorii contului de Twitter Vișegrad 24.

The Russian woman who filmed herself harassing Ukrainian refugee women on the streets of Austria is now recording videos in which she complains about Booking .com having cancelled her reservations in Vienna.

“They have ruined my vacation,” she says.

Now ship her back to Russia!