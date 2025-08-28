6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților

Au trecut de mult vremurile în care sărbătorirea a 50 de ani era ceva de temut. De la schimbarea carierei până la bifarea locurilor din lista de călătorii, femeile din întreaga lume își trăiesc viața la maximum după 50 de ani.

Când vine vorba de a prospera mult după vârsta de 50 de ani, o fundație solidă construită în jurul unei alimentații echilibrate, mișcării regulate și atenției la starea de spirit este esențială. „Nu lăsa vârsta să te definească! Poți să te simți la fel de capabilă și energică la 50 de ani ca la 30, atâta timp cât ai grijă de corpul tău și gestionezi stresul. Totuși, sănătatea creierului și a oaselor sunt aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm mai mult pe măsură ce îmbătrânim”, spune nutriționista Frances Largeman-Roth, autoare a cărții "Everyday Snack Tray".

Pentru a-ți menține sănătatea la cel mai bun nivel și a îmbrățișa deceniile care urmează, experții în nutriție — toți trecuți de 50 de ani — recomandă să faci aceste șase lucruri în fiecare dimineață.

1. Începe cu întinderi ușoare

Nu e întâmplător că programele de mobilitate și flexibilitate sunt tot mai populare. Conform dieteticienei sportive Leslie Bonci, „Întinderile sunt importante la orice vârstă. Flexibilitatea creează baza pentru protejarea structurii noastre de susținere pe măsură ce îmbătrânim. Dacă nu o folosim, o pierdem.”

Ads

Nivelul de fitness poate influența tipul de exerciții de mobilitate sau cât de departe poți ajunge într-o întindere, dar nu lăsa lipsa flexibilității actuale să te oprească. Studiile arată că o rutină regulată de stretching îmbunătățește mobilitatea și echilibrul și reduce riscul de căderi odată cu vârsta.

Fie că urmărești un videoclip de cinci minute pe YouTube sau faci o rutină simplă, rezervă câteva minute dimineața pentru a-ți încălzi corpul și a-ți atinge degetele de la picioare.

2. Hidratează-te

În timp ce îți pregătești cafeaua, asigură-te că bei cel puțin un pahar cu apă. Obișnuința de a te hidrata la 50 de ani este crucială pentru a îmbătrâni sănătos la 60, 70 și mai departe. Studiile arată că majoritatea adulților în vârstă nu își acoperă necesarul de lichide, ceea ce poate crește riscul de complicații medicale și poate prelungi spitalizările.

Ads

De ce e important să te hidratezi prima dată dimineața? „zioare reface și restabilește nivelul de fluide, benefic pentru corp și creier. Hidratarea nu ia niciodată pauză și este importantă la orice vârstă. Nu aștepta până mai târziu să bei apă, pentru că îți poate afecta concentrarea, făcându-te să te simți mai obosită și mai lipsită de energie”, spune Bonci.

După apă, poți savura liniștită cafeaua. „De când am trecut de 50 de ani, mă simt și mai bine cu ceașca mea de cafea de dimineață. Nu doar că ne ajută să fim alerte și concentrate, dar este bună și pentru creier. Studiile arată că aportul de cofeină este asociat cu prevenirea declinului cognitiv și poate reduce riscul de Alzheimer, Parkinson și accident vascular cerebral”, spune Largeman-Roth. O analiză confirmă acest lucru, demonstrând că adulții mai în vârstă care consumau regulat cafea aveau mai puține probleme fizice, cum ar fi mobilitate redusă sau pierderi musculare legate de vârstă, decât cei care nu beau cafea.

3. Bucură-te de razele soarelui

Ads

E ceva special în a-ți începe ziua cu aer proaspăt, mai ales dacă e soare. Studiile arată că expunerea regulată la soare sprijină producția de vitamina D, reglează ritmul circadian și îmbunătățește starea de spirit.

Chiar și când vremea nu e ideală, simplul fapt de a ieși afară — și de a-ți lăsa telefonul pe noptieră — poate reduce stresul și îți poate crește buna dispoziție. „În fiecare dimineață mă trezesc devreme să-mi plimb câinii și las telefonul acasă. Ies odată cu răsăritul ca să pot fi prezentă, să apreciez natura și să mă concentrez pe lucrurile pozitive din viața mea. Orice modalitate alegi să-ți trăiești acel moment, fă-o zilnic”, spune Toby Amidor, expert în nutriție și autoare a Health Shots.

4. Fă mișcare

După 50 de ani, perimenopauza și menopauza sunt inevitabile. Activitatea fizică regulată este una dintre cele mai bune modalități de a menține o greutate sănătoasă și de a sprijini sănătatea oaselor în timpul acestor schimbări hormonale majore. Pentru a evita ca stresul cotidian să-ți dea peste cap planurile, programează-ți antrenamentul chiar de dimineață.

Ads

Poți alege o plimbare lungă cu câinele, un curs online sau o sesiune la studioul de Pilates — important este să faci mișcare de intensitate moderată spre viguroasă de cel puțin trei ori pe săptămână. „În majoritatea dimineților, merg în subsol pentru o clasă de cycling sau un antrenament de forță pe aplicație. Menținerea sănătății inimii și a oaselor și mușchilor puternici este vitală pentru echilibrul meu”, spune Largeman-Roth.

5. Mănâncă un mic dejun echilibrat

Nutriționiștii sunt de acord asupra puterii unui mic dejun sănătos, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. „Nu am poftă mare de mâncare dimineața, dar mă asigur că includ proteine și legume/fructe. Începerea zilei cu un mic dejun consistent ne ajută să fim mai sătule de-a lungul zilei. În plus, includerea fructelor și legumelor la micul dejun ajută la atingerea obiectivelor zilnice de fibre, sprijinind microbiomul și sănătatea digestivă”, spune Bonci.

Ads

Micul dejun este și o oportunitate de a aduce în organism nutrienți esențiali pentru îmbătrânire sănătoasă, precum calciu, vitamina D și proteine.

Chiar dacă diminețile pot fi aglomerate, fă-ți timp să te așezi și să-ți savurezi masa. „Îmi place să iau micul dejun liniștită, chiar dacă e doar un bol cu cereale și lapte cu fructe deasupra. Este o modalitate plăcută de a savura fiecare înghițitură și de a mânca conștient”, spune Amidor.

6. Planifică mesele pentru sănătatea creierului și a oaselor

Oase puternice și o minte ageră sunt cheia unei vieți lungi și sănătoase. Planificarea meselor dimineața te ajută să te asiguri că incluzi alimente care susțin creierul și oasele. De exemplu, somonul și nucile sunt bogate în acizi grași omega-3, buni pentru creier, iar prunele conțin minerale esențiale pentru sănătatea oaselor. „Mănânc zilnic o mână de prune pentru a-mi menține oasele puternice și intestinele sănătoase. Le pun în smoothie-uri sau le tai bucățele pentru iaurt ori ovăz. Sunt delicioase și o modalitate simplă de a-mi spori sănătatea”, spune Largeman-Roth.

Ads

Planificarea meselor te ajută și să faci alegeri mai sănătoase și să reduci gustările fără rost — lucru care poate fi mai dificil în perimenopauză, din cauza schimbărilor de apetit.

Concluzia

Experții în nutriție sunt de acord că un stil de viață sănătos este cheia pentru a-ți menține sănătatea bine la vârsta de 50 ani și dincolo de ei. Se recomandă adoptarea unor obiceiuri precum stretching-ul, expunerea la soare, hidratarea, planificarea meselor și un mic dejun echilibrat pentru a începe ziua cu dreptul.

Când vine vorba de exerciții, alimentație și gestionarea stresului, Amidor te încurajează să descoperi ceea ce îți aduce bucurie. „Acesta este momentul să găsești bucurie în viața ta — chiar și în lucrurile mărunte. Așa că, dacă gătitul, alergatul, o mică gustare sau răsăritul soarelui îți aduc bucurie — fă-le!” spune ea pentru eatingwell.com.

Ads