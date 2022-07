Ruxandra Ion, umilită pe Aeroportul Otopeni: ”Am așteptat vacanța asta cum nu vă puteți imagina”

Producătoarea TV Ruxandra Ion a povestit pe Facebook experiența neplăcută prin care a trecut la Aeroportul Otopeni, chiar înainte de vacanța pe care o aștepta cu nerăbdare.

De doi ani este nevoită să se deplaseze cu ajutorul scuterului de mobilitate, aprobat de toate companiile aeriene, însă s-a izbit de ignoranța personalului din aeroport.

”Suntem în aeroport! Am așteptat vacanța asta cum nu vă puteți imagina. Călătorim doar noi doi. 73 si 66 de ani. Eu cu scooter de mobilitate, cu care merg de 2 ani. E aprobat de toate companiile aeriene. Azi am avut o experiența TERIFIANTĂ la trecerea de la agabaritice. Am fost tratați oribil de niște funcționari plătiți din banii noștri.

Am aflat, printre altele, de la singura domnișoară care era de servici că data viitoare să vin cu însoțitor, că nu e treaba lor să urce scooterul pe bandă. O lipsă de respect inimaginabilă. Aroganți... A durat 30’ de nervi și de suportat nesimțirea unor oameni fără bun simt. IMPORTANT, doamna de la Tarom chemată să semneze aprobarea scooterului, amabilă, politicoasă. Singura gură de aer într-o mare de aroganță și lipsă de empatie. E prima oară și primul aeroport unde se întâmpla asa ceva”, a scris Ruxandra Ion pe Facebook.

Ads