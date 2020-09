Un fotbalist legendar s-a despartit de sotia fratelui sau si are o noua iubita, mai tanara cu 15 ani

Fostul jucator legedar al lui Manchester United Ryan Giggs , este indragostit nebuneste de DJ Helen Stelling Holt.Ajuns la 46 de ani, fostul fotbalist galez ii face toate poftele tinerei sale iubite.SURSA FOTO: FACEBOOK / Helen Stelling HoltSURSA FOTO: Instagram / ryangiggs.ccIn 2011, tabloidul The Sun anunta relatia ascunsa dintre Giggs si cumnata sa, Natasha."Mama i-a luat partea lui Ryan pentru ca eu nu am 35 de medalii, nu am jucat 20 de ani pentru Manchester United si nu am o casa mare. Ma simt ca si cum eu as fi inselat. Am trei copii, unul are cinci ani si nu si-a intalnit bunica, altul are 13 si nu a mai vazut-o de sapte-opt ani.Ei ce vina au? Stau la o cativa kilometri distanta. Nu mai vorbesc cu nimeni din familia mea, nimeni nu mai vorbeste cu mine. Toti vorbesc cu Ryan", spunea fratele fotbalistului, Rhodri Giggs, intr-un interviu acordat in 2019, pentru "Almost Famous"Ryan Giggs a jucat 24 de sezoane pentru Mancheste United.