Modificare majoră la Ryanair. Regula care va intra în vigoare din noiembrie 2025

Ryanair, cea mai mare companie de transport aerian low-cost din Europa, a anunțat modificări importante privind îmbarcarea. Irlandezii trec la check-in-ul 100% digital.

Din 12 noiembrie, pasagerii Ryanair nu vor mai descărca și imprima cărțile de îmbarcare. Ei vor trebui să utilizeze biletele digitale, generate de „myRyanair”, la check-in.

„Aproape 80% dintre cei peste 206 milioane de pasageri Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale. Trecerea Ryanair la cărți de îmbarcare 100% digitale începând cu 12 noiembrie vine în urma altor industrii cheie de bilete (cum ar fi festivaluri, evenimente muzicale și sportive) care au trecut cu succes la bilete exclusiv digitale”, se arată în anunțul companiei.

Statistici privind compania aeriană și check-in-ul online

Aproape 80% dintre pasagerii Ryanair efectuează deja check-in-ul digital.Compania Ryanair „își propune să elimine aproape toate taxele de check-in la aeroport” ca urmare a acestei inițiative. Inițial, în primăvară, renunțarea la biletele tipărite fusese programată pentru data de 3 noiembrie.

În segmentul low-cost, la nivel european, confruntarea se poartă între RyanAir (Irlanda), Easy Jet (Regatul Unit), Wizz Air (Ungaria), Vueling (Spania). Irlandezii domină categoric, având de două ori mai mulți pasageri față de britanici, 197 de milioane de pasageri vs. 91 de milioane. Wizz Air a raportat 63 de milioane de pasageri pentru anul 2024.

Ads