Reguli noi pentru rezervarea locurilor la Ryanair. Ce se modifică atunci când cumperi bilet

Ryanair a introdus două modificări privind check-in-ul și repartizarea locurilor, care îi afectează pe pasagerii ce preferă să nu plătească pentru alegerea unui scaun.

Pasagerii care optează pentru alocarea aleatorie și gratuită a locurilor pot face acum check-in online începând cu 72 de ore și până la două ore înainte de plecare, conform Express.co.uk. Anterior, intervalul începea cu doar 24 de ore înainte de zbor.

Intervalul extins le oferă pasagerilor mai multă flexibilitate și reduce riscul de a uita să facă check-in.

Cei care ratează termenul-limită pentru înregistrarea online trebuie să plătească o taxă de 55 de lire sterline sau 55 de euro de persoană pentru check-in la aeroport.

Locurile aleatorii, dezvăluite cu trei ore înainte de zbor

O a doua schimbare semnalată de pasageri ar putea fi mai puțin binevenită. Călătorii care au zburat cu compania în weekend au declarat că numărul locului repartizat aleatoriu a fost dezvăluit abia cu trei ore înainte de plecare, în loc să fie comunicat în momentul efectuării check-in-ului.

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Anterior, pasagerii care doreau să evite taxele pentru alegerea locului, cuprinse între 3 și 42,50 lire sterline (3,60 și 50,90 euro), puteau face check-in imediat ce se deschidea intervalul și aflau ce loc le fusese repartizat. Dacă nu erau mulțumiți, aveau timp să decidă dacă plătesc pentru un alt loc. O repartizare mai târzie a locurilor le-ar lăsa mult mai puțin timp pentru a face această alegere.

„Acest lucru se datorează noilor modificări ale regulilor, care urmăresc să reducă avantajele celor care nu plătesc pentru un loc, deoarece acum nu vei ști până în ultimul moment unde vei sta. De asemenea, dispar și vechile trucuri”, a scris pe Reddit un utilizator.

Un alt utilizator a descris strategia folosită anterior de pasageri:

„Înainte, puteai plăti pentru a-ți schimba locul dacă nu îți plăcea cel repartizat aleatoriu la check-in. Prin urmare, dacă preferința ta era pur și simplu "Nu vreau un loc la mijloc", merita să riști să nu plătești pentru un loc în momentul rezervării și să vezi ce ți se repartiza. Acum va trebui să plătești în avans pentru un loc”.

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Schimbarea ar putea încuraja cumpărarea locurilor cu plată

Publicația de călătorii Goosed sugerează că schimbarea ar putea încuraja mai mulți pasageri să plătească pentru locuri încă din momentul rezervării.

„Să nu ne ascundem după deget: este o modalitate de a-i determina pe oameni să cumpere locuri. Pentru majoritatea pasagerilor, motivul pentru care plătesc pentru un loc la Ryanair nu este spațiul pentru picioare, ci dorința de a sta lângă persoana cu care călătoresc. În vechiul sistem, puteai să riști, să vezi rezultatul cu o zi înainte și să plătești doar dacă nu aveai noroc.

Această plasă de siguranță este acum mult mai redusă. Poți în continuare să adaugi un loc cu plată cu până la două ore înainte de plecare, dar dacă locul repartizat aleatoriu este dezvăluit cu trei ore înainte, ai aproximativ o oră pentru a reacționa. De obicei, în acel moment ești într-un taxi, într-un autobuz spre aeroport sau blocat la coada de la controlul de securitate. Majoritatea cuplurilor și grupurilor nu vor dori să riște, așa că este de așteptat ca mai mulți pasageri să plătească pentru locuri încă din momentul rezervării”, scrie publicația.

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Nu este clar dacă repartizarea locurilor cu trei ore înainte de plecare se aplică tuturor zborurilor Ryanair sau dacă este testată doar pe anumite rute dintre Dublin și Marea Britanie.

Ryanair confirmă extinderea intervalului de check-in

Într-un comunicat, Ryanair a confirmat extinderea intervalului de check-in, dar nu a confirmat că toate locurile repartizate aleatoriu vor fi dezvăluite cu trei ore înainte de plecare.

„Pasagerii care aleg să nu rezerve un loc pot face acum check-in între 72 de ore și două ore înainte de plecare, o extindere față de intervalul anterior de 24 de ore. Pasagerii care nu cumpără un loc rezervat vor primi în continuare un loc gratuit, prin repartizare aleatorie. În conformitate cu politica Ryanair, aceste locuri sunt atribuite după efectuarea check-in-ului și în intervalul cuprins între 72 de ore și două ore înainte de plecare.

Această schimbare le oferă clienților mai multă flexibilitate, permițându-le să facă check-in mai devreme înainte de zbor, în timp ce clienții care doresc să aleagă un anumit loc îl pot rezerva în continuare în orice moment înainte de plecare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

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Ryanair modifică și ora-limită pentru predarea bagajelor la aeroport. Începând de marți, 10 noiembrie, ghișeele de predare a bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de plecarea programată, în loc de 40 de minute.

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