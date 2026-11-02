Cât de mult se vor scumpi biletele de avion în 2027. Șeful Ryanair: „O creștere a costurilor, cu care ne vom confrunta cu toții”

Autor: Dan Stan
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 13:32
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Cât de mult se vor scumpi biletele de avion în 2027. Șeful Ryanair: „O creștere a costurilor, cu care ne vom confrunta cu toții”
Călători în avion / FOTO Pixabay

Creșteri semnificative ale prețurilor pentru biletele de avion, anunțate de șeful Ryanair, Michael O'Leary. Pasagerii trebuie să aibă bugete de călătorie mai mari cu 10-20% în 2027, din cauza scumpirii accelerate a combustibilului.

Directorul general al companiei low-cost de transport aerian crede că operatorii din Europa vor fi nevoiți să transfere o parte importantă din noile costuri către pasageri, în contextul în care prețul combustibilului pentru avioane a ajuns la aproximativ 170 de dolari pe baril, iar tensiunile din Orient par a fi departe de încheiere.

„Ne confruntăm cu anul 2027, când vom avea prețuri mult mai mari la petrol. Cred că acestea vor fi transferate în prețuri semnificativ mai mari ale biletelor de avion”, a declarat O'Leary, director general Ryanair.

Potrivit șefului companiei-gigant din sectorul transporturilor low-cost, în ultimele 12 luni, companiile aeriene au fost parțial protejate de volatilitatea prețurilor la combustibil prin contracte de hedging, care le-au permis să cumpere kerosen la tarife stabilite anterior. Însă aceste contracte încep să expire, iar operatorii vor fi nevoiți să se aprovizioneze la prețurile actuale ale pieței.

„Clienții au fost protejați în ultimele 12 luni, dar aceste contracte încep să expire. Încă nu există o rezolvare a situației din Orientul Mijlociu. Astăzi, combustibilul pentru avioane costă 170 de dolari pe baril. Este o creștere foarte importantă a costurilor cu care ne vom confrunta cu toții anul viitor. Cred că vom vedea o creștere a tarifelor aeriene în Europa de 10%, poate chiar 20%, anul viitor”, a avertizat O'Leary, pentru CNBC.

Noile calcule făcute de Ryanair

Ryanair a obținut în prima jumătate a anului fiscal un profit de 2,15 miliarde de euro, în scădere cu 15% față de perioada similară a lui 2025. Unul dintre motivele scăderii se referă la explozia tarifului carburantului.

Pe fondul noilor provocări economice, compania irlandeză a redus estimarea privind numărul total de pasageri transportați în întregul an fiscal, de la 216 milioane la 214 milioane. De asemenea, Michael O'Leary a confirmat că Ryanair și-a redus capacitatea de transport pentru iarnă.

„Cred că vedem acest lucru chiar din această iarnă. Toate companiile aeriene din Europa, inclusiv Ryanair, și-au redus pentru prima dată după mulți ani capacitatea de transport pentru sezonul rece. Vom avea un trafic similar cu cel de anul trecut, pentru că nu are sens să ne extindem capacitatea dacă trebuie să cumpărăm combustibil neacoperit de contracte de protecție la 170 de dolari pe baril”, a mai punctat oficialul companiei.

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