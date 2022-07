La ce oră se dispută finala feminină de tenis de la Wimbledon și cine e marea favorită

Tunisianca Ons Jabeur și Elena Rybakina din Kazahstan vor juca zi la Wimbledon cu trofeul pe masă, în finala feminină.

Meciul este programat la ora 16.00,în direct pe Eurosport.

Ons Jabeur, 27 ani, numărul 2 mondial, pleacă favorită, și se află în fața celei mai mari performanțe din carieră. Ea este neânvinsă pe iarbă în 2022, având 11 meciuri încheiate cu victorie și un trofeu câștigat, la Berlin, înainte de Wimbledon. Jabeur poate deveni primul sportiv african care câștigă un Grand Slam. Cel mai bun rezultat al ei la un astfel de turneu este un sfert de finală la Australian Open, în 2020.

Elena Rybakina, 23 ani, numărul 23 mondial, este una dintre surprizele competiției. Înainte de Wimbledon, ea fuse eliminată în turul 1 la Eastbourne și în turul 2 la

S-Hertogenbosch (Olanda), ambele turnee disputate pe iarbă. Rybakina a pierdut un singur set la Wimbledon, contra Aljei Tomljenovici, în sferturi. Elena Rybakina este primul sportiv care reprezintă Kazahstanul într-o finală de Grand Slam. Cel mai bun rezultat al ei la un GS este sfert de finală la Roland Garros, în 2021. Rybakina a câștigat două turnee WTA în cariera ei.

Va fi pentru prima dată în Era Open de la Wimbledon când ambele finaliste vor juca în prima lor finală de Grand Slam la simplu.

1 - For the first time in the Open Era two female players at their maiden Grand Slam final will face each other in the Championship match at #Wimbledon. Surprise.@WTA @WTA_insider #Wimbledon2022 pic.twitter.com/dD5yR5iBTg