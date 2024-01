Dezvăluirea făcută de favorita de la Australian Open, eliminată azi după un thriller de poveste

Elena Rîbakina, cap de serie numărul trei şi finalistă anul trecut la Australian Open, a fost învinsă la actuala ediţie de Anna Blinkova, după ce a avut şase mingi de meci şi după un tie-break record. Ea a recunoscut la final că a avut probleme fizice, dar a refuzat să le folosească drept scuză.

"Ceea ce este cert este că nu am jucat niciodată în viaţa mea un tie-break atât de lung (42 de puncte, o jumătate de oră de joc). Am avut destul de multe oportunităţi, uneori ghinion, dar nu s-a terminat în favoarea mea. Bineînţeles, nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar aşa stau lucrurile. Nu poţi juca totul la perfecţiune. Şi puteam să pierd acel meci mai devreme. A fost o bătălie foarte dură, iar tenisul este un sport complicat. Uneori nu te simţi bine când te trezeşti dimineaţa, dar asta este situaţia. Trebuie să accepţi acest lucru şi să încerci să găseşti o cale de a trece peste. Chiar dacă am avut probleme fizice, asta nu este o scuză. Şi am luptat până la capăt. Dacă nu m-aş fi simţit capabilă să joc, nu aş fi intrat pe teren”, a declarat Rîbakina.

Anna Blinkova (nr. 57 WTA) a reuşit surpriza de până acum la Australian Open, după ce a învins-o în turul doi pe Elena Rîbakina, vicecampioana de anul trecut, scor 6-4, 4-6, 7-6[20]. Tie-break-ul de 42 de puncte a detronat tie-break-urile de 38 de puncte jucate de Lesia Tsurenko şi Ana Bogdan vara trecută la Wimbledon şi de Jo-Wilfried Tsonga şi Andy Roddick cu 20-18 la Australian Open 2007.

"Voi ţine minte această zi pentru tot restul vieţii mele", a spus Blinkova. "Mai ales pe acest teren, cu acest public. Nu o voi uita niciodată. Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea de până acum".

Victoria în 2 ore şi 46 de minute este cea mai importantă din cariera lui Blinkova.