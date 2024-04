Tenismena care și-a pus la punct rivalele. Poate câştiga orice Grand Slam

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina este în acest moment numărul 4 WTA, favorită nr. 4, și a câştigat duminică turneul WTA 500 de la Stuttgart (Germania)..

Turneul este extrem de important pentru elita tenisului și este dotat cu premii totale de 802.237 de dolari.

Rybakina a învins-o în finală, în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe ucraineanca Marta Kostyuk (27 WTA).

Rybakina a eliminat-o în semifinale pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA şi principala favorită.

Kazaha s-a impus ușoir după doar o oră şi zece minute, profitând şi de cele 6 duble greşeli făcute de Kostyuk.

Rybakina este foarte încrezătoare și a explicat că simte că poate câştiga orice Grand Slam.

Numărul 4 WTA e gata să îşi treacă în palmares al doilea turneu major al carierei, după Wimbledon 2022.

"Îmi e clar că, atunci când sunt bine din punct de vedere fizic, pot câștiga orice titlu de Grand Slam. Încetul cu încetul mi-am revenit la forma pe care am pierdut-o la Indian Wells și Miami, din cauza acelei boli pe care am avut-o și care m-a scos complet din ritm. Mă simt excelent şi am mare încredere în jocul meu", a spus Rybakina la conferinţa de presă de după succesul de la Stuttgart.