În doliu după moartea iubitului, Aryna Sabalenka se antrenează în ”negru” la Miami pentru posibilul duel cu Simona Halep VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka va juca la turneul de la Miami, dar nu va participa la conferinţele de presă de după meciuri, anunţă Tennis Channel US.

Decizia sportivei este urmare a morţii iubitului ei Konstantin Koltsov, la doar 42 de ani, care s-ar fi aruncat de la balcon, conform poliţiei din Miami.

Sabalenka, locul 2 mondial, este direct acceptată în turul doi la Miami, unde va evolua cu învingătoarea partidei dintre Simona Halep şi Paula Badosa, care se joacă în această seară, după ora 22.00.

Pe rețelele sociale au apărut și primele imagini cu Sabalenka antrenându-se, într-un echipament negru, culoarea doliului.

Aryna Sabalenka training in Miami.

If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.

The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.

She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️

(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU