Favoarea care i s-a făcut Arynei Sabalenka la WTA Miami după moartea misterioasă a fostului iubit

Tenismena Aryna Sabalenka, locul 2 mondial, a primit o veste devastatoare la turneul WTA 1000 de de la Miami, după ce fostul ei iubit, Konstantin Koltsov, fost jucător de hochei, a murit la vârsta de doar 42 de ani.

Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka formau un cuplu din iunie 2021, puțin timp după ce tenismena trecuse printr-o dramă similară. În 2019, sportiva și-a pierdut tatăl pe neașteptate, acesta murind la 43 de ani.

Conform primelor informații, se părea că Koltsov a suferit un infarct provocat de un cheag de sânge, după care poliția din Miami a lansat varianta unei sinucideri, mai precis o cădere inexplicabilă de la balcon. În acest context, fosta soție a lui Koltsov, care are trei copii cu acesta, a susținut că bărbatul ar fi fost beat în momentul tragediei.

Aryna Sabalenka a avut o primă reacție publică, recunoscând că nu mai era implicată într-o relație amoroasă cu Koltsov.

„Moartea lui Konstantin este o tragedie de neconceput și, într-o perioadă în care nu mai eram împreună, inima mea este frântă. Vă rugăm să respectați intimitatea mea și a familiei sale în această perioadă dificilă”, a precizat Sabalenka pe Instagram.

Organizatorii de la WTA Miami au luat o decizie de ultimă oră, făcându-i o favoare jucătoarei din Belarus.

Astfel, deși ar fi trebuit să debuteze joi, contra ibericei Paula Badosa (cea care a eliminat-o pe Simona Halep), Sabalenka a mai primit o zi în plus de refacere, meciul ei urmând să aibă loc vineri.

