Sabalenka rupe tăcerea după decesul fostului iubit: cei doi nu mai formau un cuplu. "Totul are mai mult sens acum"

Aryna Sabalenka a vorbit pentru prima dată după decesul fostului ei iubit, Konstantin Koltsov.

Locul doi WTA a decis să rămână în turneul de la Miami. Aryna Sabalenka a dezvăluit că ea și Konstantin Koltsov nu mai formau un cuplu.

Cu toate acestea, ea a declarat că este devastată din cauza decesului fostului hocheist.

"Moartea lui Konstantin este o tragedie de neconceput și, chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă. Vă rog să respectați intimitatea mea și a familiei sale în această perioadă dificilă", a scris ea pe Insagram.

Women Tennis Blog a scris: "Aryna Sabalenka dezvăluie că Konstantin Koltsov era FOSTUL ei iubit la momentul morții sale! Totul are mai mult sens acum: era singur în camera sa de hotel, a băut mult și a căzut accidental de la balcon".

Konstantin Koltsov, fost jucător profesionist de hochei pe gheaţă din Belarus şi fostul iubit jucătoarei de tenis Aryna Sabalenka, a murit la vârsta de 42 de ani. Decesul a survenit la Miami, în condiții misterioase. El a căzut de la balcon, dar nu se știe dacă e vorba de un accident sau de o sinucidere.

Koltsov a jucat pentru echipa naţională a Belarusului la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 şi 2010 şi a evoluat la Pittsburgh Penguins din NHL, între 2002 şi 2006.

