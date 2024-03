Decizia la care puțină lume se aștepta. Ce va face Sabalenka la WTA Miami după moartea iubitului

Tenismena Aryna Sabalenka, locul 2 mondial, a primit o veste devastatoare la turneul WTA 1000 de de la Miami, după ce iubitul ei, Konstantin Koltsov, fost jucător de hochei, a murit la vârsta de doar 42 de ani.

Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka erau împreună din iunie 2021, puțin timp după ce tenismena trecuse printr-o dramă similară. În 2019, sportiva și-a pierdut tatăl pe neașteptate, acesta murind la 43 de ani.

La WTA Miami, jucătoarea din Belarus ar fi trebuit să evolueze joi sau vineri în turul al doilea împotriva învingătoarei din meciul Simona Halep - Paula Badosa.

Sabalenka și-a anulat toate antrenamentele, lăsând de înțeles că e doar o chestiune de ore până când își va anunța retragerea din competiție. Absența Arynei Sabalenka ar fi însemnat o șansă în plus pentru Simona Halep de a avansa în turneu mai departe de turul al doilea.

Totuși, ultimele informații venite de la Miami arată că Aryna Sabalenka e dispusă să continue turneul, fără însă să ofere declarații, înainte sau după meciuri.

Aryna Sabalenka will still play in Miami, but she won’t be doing press.

(via @TennisChannel) pic.twitter.com/Pavpa9Bn30