Imagini necenzurate cu Aryna Sabalenka la vestiar, după finala de la US Open. Cadrele nu trebuiau să devină publice VIDEO

Aryna Sabalenka a pierdut finala de la US Open, contra americancei Coco Gauff, dar de astăzi este numărul 1 mondial în tenisul feminin.

Dezamăgirea sportivei din Belarus a fost extrem de mare, după ce a ratat trofeul, drept pentru care ea a ales să-și verse nervii la vestiar.

Camerele de luat vederi au surprins-o când a revenit de pe teren, având trofeul finalistei în brațe. Sabalenka l-a lăsat jos, a scos racheta din geantă și a distrus-o lovind cu ea podeaua, după care a dus-o la coș.

"Această filmare nu ar fi trebuit niciodată să fie făcută publică. Un moment intim, într-un vestiar în care nu mai era nimeni, după dezamăgirea de a pierde o finală de Grand Slam", a scris Judy Murray, mama lui Andy Murray, pe twitter.

When you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final.

I low key love this: pic.twitter.com/G3mo9zcmG9