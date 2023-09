Înjurături grosolane în semifinale la US Open: ce a putut să spună viitorul lider WTA VIDEO

Sportivele Coco Gauff (SUA), locul 6 WTA, şi Aryna Sabalenka (Belarus), numărul 2 mondial, îşi vor disputa trofeul la turneul de Grand Slam US Open, ele trecând în semifinale de Karolina Muchova, respectiv Madison Keys.

Sabalenka a trecut în semifinale de americanca Keys, numărul 17 mondial, scor 0-6, 7-6 (1), 7-6 (5), în două ore şi 32 de minute.

La 6-0 și 2-1 pentru Keys, Sabalenka a avut un schimb dur de replici cu cei din loja ei. Aceștia i-au aruncat o rachetă nouă, jucătoarea a luat-o de pe jos și a încercat să o trimită înapoi pe cea folosită, dar nu a reușit.

Între timp, ea a rostit câteva cuvinte grele. "Un băț care trage o dată pe an, ce naiba cauți în semifinale, târfă".

"Respect pentru un adversar? Sigur nu asta transmite viitorul lider mondial", se menționează pe contul de twitter Ukrainian Tennis.

Sabalenka a spus la finalul partidei că nervii erau îndreptați împotriva staff-ului tehnic, "I-am concediat, nu mai fac parte din echipa mea de acum! Glumesc, chiar am vorbit cu ei înainte de meci și am fost sfătuită că, în măsura în care apar emoțiile pe teren și simt nevoia să mă descătușez, să o fac. Nu cred că ar fi fost benefic pentru mine să păstrez frustrările. De aceea am urlat sau chiar i-am înjurat. Am făcut-o să mă descarc, iar ei știu foarte bine acest lucru. A fost pentru un motiv bun, relația noastră e excelentă și îi iubesc", a spus Aryna Sabalenka, informează eurosport.ro.

Aryna Sabalenka shouted at her box, losing to Madison Keys 0-6, 1-2 in the US Open semifinals.

"A stick shoots once a year, so why the fuck in the semifinals, bitch"

Respect for an opponent? 🤔

It's definitely not about the new WTA World No.1 🤦‍♀️

pic.twitter.com/RTulVMg0Eu