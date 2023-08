Sabalenka și Swiatek au fost eliminate de la Cincinnati! Ce jucătoare se vor întâlni în finală

Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, jucătoarele clasate pe locurile unu și doi WTA, au pierdut în semifinalele turneului de la Cincinnati.

După șapte înfrângeri la rând, partide în care nu i-a luat nici măcar un set, Coco Gauff a reușit prima victorie în fața polonezei Iga Swiatek.

Coco Gauff (SUA, locul 7 WTA) a câștigat în trei seturi partida cu Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) din semifinalele turneului de categorie WTA 1000 la Cincinnati.

A fost 7-6, 3-6, 6-4 pentru americanca în vârstă de 19 ani.

Și Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, a pierdut în semifinale. Ea a fost învinsă de Karolina Muchova, din Cehia, locul 17 mondial. Scor final: 6-7, 6-3, 6-2 pentru Muchova.

Astfel, Cori Coco Gauff și Karolina Muchova vor evolua duminică pentru trofeu la Cincinnati. Pentru ambele jucătoare va fi prima finală de categorie WTA 1000.

De asemenea, tenismena din Cehia va urca în premieră în Top 10.

Muchova marches on! 🙌

Advancting to @karomuchova7's first WTA 1000 final after defeating Sabalenka 6 (4)-7, 6-3, 6-2#CincyTennis pic.twitter.com/aGPWw2CiDC