Sabalenka, eliminată de la Montreal: adversara ei a închis meciul în mare stil VIDEO

Bielorusa Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, a suferit o înfrângere neașteptată în optimile turneului WTA 1000 de la Montreal.

Sabalenka a fost învinsă de rusoaica Liudmila Samsonova, locul 18 WTA, care s-a impus cu 7-6, 4-6, 6-3, după două ore și 53 de minute de joc.

Pentru Samsonova, este prima prezență în sferturile de finală ale unui turneu de categorie WTA 1000. Ea va juca în această fază cu Belinda Bencic, din Elveția.

Rusoaica a încheiat meciul în mare stil, cu o scurtă care a lăsat-o fără replică pe Sabalenka.

