La 27 de ani de la ultimul său meci pe zgura pariziană - în sferturile de finală ale ediției din 1995 - și la 26 de ani de la retragere, Gabriela Sabatini a jucat, anul trecut, la Turneul Legendelor de la Roland Garros alături de Gisela Dulko și a ajuns în finală.

Se pare că argentiniencei i-a plăcut să simtă din nou adrenalina competiției, pentru că a decis să accepte din nou invitația la Grand Slamul parizian, deși nu e o fană meciurilor între legende, aparițiile ei la astfel de meciuri fiind destul de puține.

"Sunt fericită că am fost invitată din nou să particip la Trophée des Légends, ne vedem la Roland Garros între 6 și 11 iunie", a scris Gabriela într-o postare pe contul său de Instagram, postare împărtășită și de partenera sa, fostul număr unu mondial la dublu.

Scopul va fi, ca și în 2022, să se distreze, să se distreze și să ofere publicului o parte din magia lor. Deși, cunoscând latura competitivă a lui Sabatini - care va avea 53 de ani când va avea loc turneul - cu siguranță că ea și perechea ei vor căuta și revanșa pentru titlul care le-a scăpat anul trecut, când au pierdut finala cu 1-6, 7-6 (7-4), 10-6 în fața italiencei Flavia Pennetta - fosta parteneră a lui Dulko în circuit - și a Francescăi Schiavone.

"A fost unul dintre visele mele să câștig acest turneu și nu s-a întâmplat niciodată. Am pierdut în semifinale de atâtea ori și nu am fost niciodată mulțumit de rezultat. Întotdeauna am simțit că este unul dintre cele mai prestigioase turnee de Grand Slam", a declarat Sabatini, care a ajuns de patru ori în semifinale la Paris.