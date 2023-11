Ce le-a spus Neluțu Sabău fotbaliștilor de la U Cluj la pauza meciului cu Rapid

Ioan Ovidiu Sabău şi-a felicitat jucătorii după remontada reuşită în ”Giuleşti”, unde au revenit de la 0-2 și au câștigat cu 3-2, într-o atmosferă incendiară. ”Moţul” a declarat că schimbările făcute au fost cheia victoriei de aseară.

”Multe goluri, meci frumos, noi am pregătit jocul să începem bine, să nu îi lăsăm să atace. Am pus presiune pe fundaşii centrali. Ştiam că vor începe foarte tare, că vor încerca să marcheze de la început. A venit acel gol, a trebuit să mă adaptez, să fac acea schimbare, să schimb sistemul, am reuşit să înscriem în prima repriză, ceea ce ne-a dat moral, încredere.

În a doua repriză, am avut un moral mai bun, am crezut în noi, am intrat bine, ne-am creat ocazii de a egala. Până la urmă am marcat şi al treilea gol. Sunt jucători cu calitate, personalitate şi nu îi intimidează astfel de jocuri. Îţi trec multe prin minte când eşti condus, ce să le spui jucătorilor să îi motivezi, să nu abandoneze lupta, mai ales contra unei echipe care arată bine.

Nu a fost vorba să îi scutur la pauză, le-am spus că putem să câştigăm acest joc. Am intervenit să reparăm anumite greşeli, sunt acele momente când trebuie să găseşti soluţii. De data asta, au ieşit lucrurile aşa cum trebuiau să iasă. De speculat, sigur, noi trebuia să fim mult mai compacţi, jucau foarte repede, Iacob reuşea să joace între linii, rămâneam de multe ori cu cei doi fundaşi centrali liberi.

Am reuşit să corectăm anumite lucruri, am reuşit să nu dăm spaţii, să punem probleme când recuperăm mingea. Am fost primit foarte bine aici, ca de fiecare dată. Îmi sunt dragi, m-am simţit foarte bine. Îmi pare rău pentru ei, dar mă bucur pentru mine şi pentru jucătorii mei”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.