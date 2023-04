Fratele lui Adrian Ilie șochează: ”Am pierdut 600.000 de dolari în două luni și jumătate”

Fostul fotbalist Sabin Ilie (47 de ani), fost atacant la Steaua, Dinamo și Rapid, fratele mult mai cunoscutului Adrian Ilie, a făcut o dezvăluire șocantă legată de pasiunea sa pentru jocuri de cazino.

„Lumea spunea că joc la păcănele, la cazino. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China.

E vorba de 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit, eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazino”, a recunoscut Sabin Ilie în emisiunea Fanatik Superliga.