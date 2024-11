Nava chineză suspectată că a tăiat cablurile de telecomunicații din Marea Baltică a fost reținută în Danemarca

O navă cargo chinezească a fost reținută de marina daneză miercuri, 20 noiembrie. Vaporul este bănuit că a tăiat două cabluri de telecomunicații importante în Marea Baltică, care leagă Finlanda de Germania și Lituania de Suedia.

Vasul de transport Yi Peng 3, care circulă sub pavilion chinez în Marea Baltică, a fost reținut de marina din Danemarca, în apele teritoriale daneze. Nava plecase din portul rusesc Ust-Luga.

Deocamdată informația nu a fost confirmată oficial, dar două nave ale marinei daneze sunt implicate în operațiune, nava de patrulă P525 și HDMS Soeloeven, specializată în expediții submarine, scrie defense24.com.

Regarding the Chinese ship Yi Peng 3:

The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments. https://t.co/11s3yeR4PB