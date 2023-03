Kremlinul a transmis miercuri, 8 martie, că respinge informaţiile de presă potrivit cărora un grup ”proucrainean” s-ar afla la originea sabotării gazoductelor ruseşti Nord Stream 1 şi 2, denunţând o încercare de ”deturnare a atenţiei”, relatează AFP.

Cotidianul american The New York Times (NYT) a dezvăluit marţi, citând informaţii clasificate obţinute de la spionajul american, că un ”grup proucrainean” se află în spatele sabotării, însă fără implicarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

”Este clar că autorii atacului vor să deturneze atenţia. Este clar că este vorba despre o lovitură de presă coordonată”, a apreciat miercuri un purtăror de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de agenţia rusă de presă RIA Novosti.

”Acest caz nu este doar straniu. Aduce a crimă monstruoasă”, a denunţat Peskov.

El a cerut ”o anchetă transparentă urgentă”.

Peskov a insistat din nou asupra integrării Rusiei în ancheta internaţională cu privire la sabotarea acestor gazoducte ruseşti importante, construite pentru a transporta gaze naturale ruseşti către Germania.

”Noi nu suntem autorizaţi, în continuare, să participăm la anchetă. În urmă cu abia câteva zile, a, primit note în legătură cu acest subiect din partea danezilor şi suedezilor”, a adăugat el.

Pe de altă parte, ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov a dezminţit, la rândul său, după consilierul prezidenţial Mihailo Podolisk, că Ucraina este implicată în sabotarea gazoductelor Nord Stream, la Marea Baltică, în septembrie, în urma dezvăluirilor NYT.

Ads

”Asta nu este acţiunea noastră”, a răspuns Oleksii Podoliak, întrebat despre acest subiect în marja unei reuniuni europene, la Stockholm.

Kievul a dezminţit miercuri orice implicare în sabotaj, în urma dezvăluirilor cotidianului american.

Potrivit datelor culese de spionajul american, autorii sabotajului ar fi ”adversari ai preşedintelui rus Vladimir Putin”, scrie NYT.

Cele două gazoducte ruseşti s-au aflat în centrul unor tensiuni geopolitice, intensificate după decizia Moscovei de a întrerupe livrările de gaze naturale către Uniunea Europeană (UE), ca represalii faţă de sancţiuni care i-au fost impuse de Occident.

La 26 septembrie, patru barbotări uriaşe de gaze naturale, în urma unor explozii submarine, au fost descoperite la aceste gazoducte care leagă Rusia şi Germania, toate în apele internaţionale.

Cele două gazoducte erau scoase din serviciu la momentul faptelor, însă conţineau cantităţi importante de metan.

NYT nu oferă detalii despre elementele dezvăluite şi nici despre identitatea ”grupului proucrainean”.

Kievul a dezminţit, însă, în mod oficial, aceste acuzaţii.

”În pofida faptului că-mi place să adun teorii ale complotului amuzante despre Guvernul ucrainean, trebuie să spun că Ucraina nu are nimic a face cu accidentul de la Marea Baltică şi nu are nicio informaţie despre «grupuri proucrainene»”, a scris pe Twitter un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak.

Ads