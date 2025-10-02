Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire

Rusia plănuia atentate cu bombă în Germania, Polonia și Lituania, iar explozibilii erau deja în țările țintă. Poliția poloneză a prins un agent rus care a dezvăluit cum ar fi funcționat operațiunea plănuită de GRU, serviciul de spionaj militar de la Moscova.

Surse informate implicate în activitatea procuraturii și a Agenției de Securitate Internă au vorbit despre concluziile anchetei privind agentul reținut Vladislav G., despre care se crede că a acționat în numele GRU.

Conform anchetei, citate de publicația poloneză Gazeta Wyborcza, Vladislav G. a primit instrucțiuni de la coordonatorii lui de la Moscova să ia o lopată, să dezgroape obiectele specificate - conserve etichetate drept conserve de porumb obișnuite - dintr-un cimitir local și să le lase într-un loc desemnat din apropierea orașului Łódź.

Potrivit ziarului, cutiile-bombă au fost aduse în Polonia clandestin de agenți GRU. La prima vedere, păreau ca orice altă conservă de porumb luată dintr-un magazin polonez.

„Conform versiunii noastre, serviciile de informații militare rusești, GRU, pregăteau atacuri teroriste folosind drone și cutii de conservă care conțineau explozibili puternici în loc de porumb”, au declarat interlocutorii.

Ulterior a ieșit la iveală că operațiuni de acest tip erau pregătite nu numai în Polonia, ci probabil și în Lituania și Germania. În special, „cutii cu porumb” similare au fost găsite într-un cimitir din Lituania.

Se crede, de asemenea, că Vladislav G. transporta componente de dronă și cartele SIM între Lituania, Polonia și Germania.

Vladislav G. riscă închisoare pe viață dacă suspiciunile se confirmă. Parchetul se așteaptă să finalizeze ancheta până la sfârșitul anului.

