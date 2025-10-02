Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:27
573 citiri
Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire
Sabotor FOTO Grok

Rusia plănuia atentate cu bombă în Germania, Polonia și Lituania, iar explozibilii erau deja în țările țintă. Poliția poloneză a prins un agent rus care a dezvăluit cum ar fi funcționat operațiunea plănuită de GRU, serviciul de spionaj militar de la Moscova.

Surse informate implicate în activitatea procuraturii și a Agenției de Securitate Internă au vorbit despre concluziile anchetei privind agentul reținut Vladislav G., despre care se crede că a acționat în numele GRU.

Conform anchetei, citate de publicația poloneză Gazeta Wyborcza, Vladislav G. a primit instrucțiuni de la coordonatorii lui de la Moscova să ia o lopată, să dezgroape obiectele specificate - conserve etichetate drept conserve de porumb obișnuite - dintr-un cimitir local și să le lase într-un loc desemnat din apropierea orașului Łódź.

Potrivit ziarului, cutiile-bombă au fost aduse în Polonia clandestin de agenți GRU. La prima vedere, păreau ca orice altă conservă de porumb luată dintr-un magazin polonez.

„Conform versiunii noastre, serviciile de informații militare rusești, GRU, pregăteau atacuri teroriste folosind drone și cutii de conservă care conțineau explozibili puternici în loc de porumb”, au declarat interlocutorii.

Ulterior a ieșit la iveală că operațiuni de acest tip erau pregătite nu numai în Polonia, ci probabil și în Lituania și Germania. În special, „cutii cu porumb” similare au fost găsite într-un cimitir din Lituania.

Se crede, de asemenea, că Vladislav G. transporta componente de dronă și cartele SIM între Lituania, Polonia și Germania.

Vladislav G. riscă închisoare pe viață dacă suspiciunile se confirmă. Parchetul se așteaptă să finalizeze ancheta până la sfârșitul anului.

Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”
Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja...
Austria a expulzat un diplomat al Rusiei, acuzat de spionaj. Colaboratorul lui era un angajat al unei mari companii petroliere, activă și în România
Austria a expulzat un diplomat al Rusiei, acuzat de spionaj. Colaboratorul lui era un angajat al unei mari companii petroliere, activă și în România
Austria a expulzat un diplomat de la Ambasada Rusiei, acuzându-l că avea activități de spionaj asupra companiei petroliere austriece OMV. Diplomatul rus, care a fost declarat persona non...
#sabotaj rusesc, #atentat bomba, #razboi hibrid, #NATO Rusia, #GRU, #spionaj Rusia , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Greta Thunberg și activiștii care duceau ajutoare umanitare spre Gaza, interceptați pe mare de forțele israeliene, vor fi deportați în Europa
  2. Viktor Orban critică vehement Uniunea Europeană. Premierul maghiar acuză Bruxelles-ul că "vrea să intre în război"
  3. Rusia pregătește importuri de benzină din Asia, pe fondul închiderii a 40% din capacitatea de rafinare
  4. Universități din 12 țări europene vin la București să recruteze liceeni români. Ofertă generoasă de studii gratuite și burse
  5. Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire
  6. Româncă jefuită de un șofer de ambulanță în Italia, după ce au întreținut relații sexuale. Femeia a fost aruncată fără haine în stradă
  7. Femeile din armata SUA, revoltate după declarațiile Secretarului Apărării, Pete Hegseth. „Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”
  8. Planul Maiei Sandu pentru reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova: „Armata rusă trebuie să plece pașnic”
  9. Un nou moment stânjenitor pentru Nicușor Dan. Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria VIDEO
  10. Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO