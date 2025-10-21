"Săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români, sub acuzația că ar plănuit atentate în România, la comanda Rusiei VIDEO

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 17:35
"Săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români, sub acuzația că ar plănuit atentate în România, la comanda Rusiei VIDEO
Luptător din Brigada Antiteroristă - FOTO Facebook/SRI

Poliția Română și DIICOT au făcut public un clip video care prezintă momentul în care doi cetățeni ucraineni, care acționau în România la comanda Rusiei, au fost "săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români.

Pentru succesul acestei operațiuni au colaborat Poliția Română, DIICOT, SRI, Direcția Generală de Informații a Apărării, precum și "parteneri externi", dar țările de proveniență nu sunt făcute publice. Aproape cu certitudine este vorba de serviciile secrete ale Ucrainei, însă e posibil să fie vorba și de cetățeni ai altor țări - poate chiar din Rusia.

Dispozitivele explozive pe care cei doi atentatori ucraineni le instalaseră la sediul unei firme din București au fost neutralizate de specialiști din Brigada Antiteroristă a SRI.

Operațiunea de reținere a celor doi ucraineni s-a desfășurat la data de 16 octombrie 2025 însă a fost făcută publică de către anchetatorii români abia la data de 21 octombrie. După reținere, cei doi atentatori au fost arestați preventiv.

Scopul atentatorilor ar fi fost acela de a arunca în aer sediul unei filiale a unei firme de curierat din Sectorul 3 al Bucureștiului. Firma de curierat se numește Nova Post, are sediul central în Ucraina și este cel mai mare operator privat de curierat din această țară.

SRI a anunțat că datele obținute confirmă apartenența celor doi suspecți la o rețea extinsă de sabotori, activă în mai multe țări europene și coordonată de serviciile secrete ruse, având ca țintă infrastructura companiei Nova Post.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse împreună cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național”, precizează mesajul transmis de SRI.

Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis după ce au fost înregistrate 300 de plângeri noi. Extinderea urmăririi penale vizează administratorii Nordis și societățile Nordis...
