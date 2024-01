NBA All-Star Game: Stephen Curry o provoacă pe Sabrina Ionescu la un concurs de aruncări de 3 puncte. "Să stabilim pentru totdeauna cine e cel mai bun"

Stephen Curry, vedeta de la Warriors, a declarat că este pregătit să o înfrunte pe Sabrina Ionescu în următorul concurs de aruncări în 3 puncte de la All-Star Game, din 17 februarie. Starul de origine română de la New York Liberty a acceptat duelul.

Stephen Curry (35 de ani) nu a fost selectat printre titularii All-Star Game, o premieră pentru el în ultimii 10 ani, însă liderul de la Golden State Warriors a provocat-o pe Sabrina Ionescu, o vedetă WNBA cunoscută în special pentru abilităţile sale în aruncările de 3 puncte. Înainte de meciul pierdut joi, împotriva echipei Sacramento Kings, (scor 133-134), Curry a spus că este deschis unei întâlniri faţă în faţă cu jucătoarea de la New York Liberty pentru a stabili „odată pentru totdeauna” cine este cel mai bun aruncător de la distanţă.

Sabrina Ionescu a răspuns imediat provocării, pe X (fostul Twitter): „Hai! Ne aflăm în spatele liniei de 3 puncte”. Jucătoarea de origine română a doborât recordul evenimentului All Star Game (NBA şi WNBA la un loc) în iulie anul trecut, cu un total de 37 de puncte (25 de coşuri înscrise din 27 aruncate).

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line👀 @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3