Echipa New York Liberty a fost încoronată campioană, după o victorie palpitantă, scor 67-62 în prelungiri, în faţa celor de la Minnesota Lynx în meciul 5 al finalei WNBA (Liga profesionistă feminină de baschet), duminică, pe teren propriu, la Barclays Center din Brooklyn. Liderul echipei din New York este Sabrina Ionescu.

După cinci finale pierdute de la crearea WNBA în 1996, inclusiv finala de anul trecut cu Las Vegas, Liberty a rupt în sfârşit blestemul la capătul unui meci decisiv, cu un suspans uluitor.

Pentru New York Liberty este primul titlu din istoria WBNA.

Sabrina Ionescu are 26 de ani, s-a născut în California, iar părinţii ei sunt români.

In middle school, Sabrina lonescu helped recruit enough players to field a girls basketball team.

At Oregon, she helped WBB attendance grow from 1,500 to 10,000.

At the draft, the New York Liberty picked her first overall.

