Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a ocupat, sâmbătă, locul 4 în finala la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România a fost reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Cu o evoluție sub cea din calificări (unde a terminat pe primul loc, devenind prima favorită la aur), Sabrina Voinea a ratat de puțin podiumul, clasându-se pe 4. Românca a fost la egalitate de puncte cu locul 3, dar diferența a făcut-o dificultatea exercițiului. În finală a concurat și o altă româncă, Denisa Golgotă, care a ocupat locul 7. Campioană mondială a fost desemnată japoneza Aiko Sugihara.

Notele finalistelor, în ordinea intrării în concurs:

Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666

Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466

Denisa Golgotă (România) - 12.233

Giulia Perotti (Italia) - 11.633

Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833

Kishi Rina (Japonia) - 13.033

Sabrina Voinea (România) - 13.466

Dulcy Caylor (SUA) - 12.966

Sabrina Voinea a mai concurat sâmbătă în finala la bârnă, unde a suferit o căzătură, cu care s-a clasat pe locul 7.

