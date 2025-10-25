Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală

Autor: Teodor Serban
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 13:10
910 citiri
Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală
Sabrina Voinea FOTO Eurovisionsport

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a ocupat, sâmbătă, locul 4 în finala la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România a fost reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Cu o evoluție sub cea din calificări (unde a terminat pe primul loc, devenind prima favorită la aur), Sabrina Voinea a ratat de puțin podiumul, clasându-se pe 4. Românca a fost la egalitate de puncte cu locul 3, dar diferența a făcut-o dificultatea exercițiului. În finală a concurat și o altă româncă, Denisa Golgotă, care a ocupat locul 7. Campioană mondială a fost desemnată japoneza Aiko Sugihara.

Notele finalistelor, în ordinea intrării în concurs:

Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666

Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466

Denisa Golgotă (România) - 12.233

Giulia Perotti (Italia) - 11.633

Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833

Kishi Rina (Japonia) - 13.033

Sabrina Voinea (România) - 13.466

Dulcy Caylor (SUA) - 12.966

Sabrina Voinea a mai concurat sâmbătă în finala la bârnă, unde a suferit o căzătură, cu care s-a clasat pe locul 7.

Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care...
Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur
Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a concurat, sâmbătă, în finala la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia...
#Sabrina Voinea, #gimnastica, #Campionatul Mondial, #Romania , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal dupa finala la sol! Internetul a "explodat": "Sabrina Voinea, jefuita din nou!" / "Sabrina a fost furata ca la JO"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian si nu l-a mai lasat sa termine propozitia: "Eu sunt roman"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultate din Liga a doua: Corvinul, neînvinsă de 11 etape! Victorie și pentru Steaua
  2. Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală
  3. Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”
  4. Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur
  5. S-a stabilit finala de la WTA Tokyo, după un abandon notabil
  6. Gigi Becali s-a abținut în ultimul moment să distrugă un fotbalist de la FCSB: "E bombă atomică"
  7. Ce a făcut Messi la o zi după ce și-a prelungit contractul până în 2028
  8. Cristi Chivu a întrerupt imediat un jurnalist italian: „Eu sunt român și sunt mândru de asta!”
  9. După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
  10. S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB