Evoluție superbă pentru gimnasta din România, calificată cu prima notă în finală la Cupa Mondială

Sportiva română Sabrina Maneca Voinea s-a calificat, sâmbătă, în finala de la sol, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris, după ce a obținut cea mai mare notă în calificări, 13,633 puncte.

Tot 13,633 a primit și a doua clasată în calificări, britanica Ruby Evans.

Sabrina Maneca Voinea va fi prima în repriză la sărituri, după ce a obținut a noua medie din calificări, 13,216, după 13,533 la prima săritură și 12,900 la a doua. Ea a ratat exercițiul de la bârnă (locul 50), primind 10,166 puncte.

Miruna Botez a fost a 38-a la bârnă (11,233 puncte) și a 23-a la sol (12,033), în timp ce Bianca Vișovan a fost a 22-a la sărituri (medie de 12,416, după sărituri de 12,233, respectiv 12,200).

Echipa este însoțită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu și Ciprian Crețu, de arbitra Ana Iordache și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

