De pe podium, pe catwalk! Cea mai bună gimnastă a României vrea să fie model pentru Cătălin Botezatu

Cea mai bună gimnastă a României din ultimii doi ani e pasionată de modelling. Sabrina Maneca Voinea a făcut cursuri de specialitate și își dorește să defileze pentru creatorii de modă din România. Preferatul ei este Cătălin Botezatu.

Gimnastica și modelling-ul sunt cele două mari pasiuni ale Sabrinei Maneca Voinea, componenta lotului național de gimnastică. Anul trecut, frumoasa sportivă și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de mică: să pătrundă în lumea manechinelor și fotomodelelor.

„Am făcut cursuri de modelling, mie îmi place foarte mult să colaborez cu domnul Cătălin Botezatu, am fost la galele dânsului” - Sabrina Meneca Voinea, componentă a lotului național de gimnastică.

Sabrina se simte confortabil atât în hainele sport, cât și în cele elegante. „Am fustițe, rochițe, pantaloni scurți, lungi, topuri, tricouri, de toate găsești la mine în dulap” -Sabrina Meneca Voinea, componentă a lotului național de gimnastică.

Atunci când va urca pe podiumul de modă, gimnasta știe ce haine i-ar plăcea să prezinte.

„Rochii cu pietre multe. Pantaloni, topuri, fuste” a spus Sabrina Meneca Voinea, componentă a lotului național de gimnastică.

Are piercing în dinți și 4 tatuaje

Sportiva este pasionată și de tatuaje. Are deja 4, iar unul dintre ele reprezintă iubirea ei pentru gimnastică și modelling.

„Am un infinit, este pentru absolut tot: pentru gimnastică pentru modelling, pentru mama, în mod special pentru mama, pentru familie, îi iubesc din toată inima. Mai am o lăbuță, o asociez cu cea a cățeluși mele, Lady, pe care o iubesc din toată inima și fără de care nu pot trăi. Mai am cercurile olimpice și o semilună – îmi place foarte mult cum se vede când am rochii decupate”, a completat Sabrina Meneca Voinea, componentă a lotului național de gimnastică.

Zâmbetul frumos al Sabrinei lasă să se vadă și bijuteriile cu care și-a accesorizat dinții.

„Urmăresc o fată care face modelling, îmi place foarte mult de ea, am văzut că ea are pietre și mi-a plăcut mult ideea. Am decis să îmi pun și eu”, a mai zis Sabrina Meneca Voinea, componentă a lotului național de gimnastică.

Ads