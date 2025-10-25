Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a concurat, sâmbătă, în finala la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Din păcate, cu o căzătură de pe bârnă, Sabrina Voinea și-a compromis șansele la medalii, clasându-se pe locul 7. Competiția a fost câștigată de chinezoaica Zhang Qingying.

Notele finalistelor, în ordinea intrării în concurs:

Flavia Saraiva (Brazilia) - 13.900

Aiko Sugihara (Japonia) - 14.166

Elisabeth Black (Canada) - 13.600

Kaylia Nemour (Algeria) - 14.300

Dulcy Caylor (SUA) - 11.800

Amanda Yap (Singapore) - 13.333

Sabrina Voinea (România) - 12.533

Zhang Qingying (China) - 15.166

Sabrina Voinea va concura și în finala de la sol, tot sâmbătă, unde are cea mai mare notă din calificări. În finala de la sol va participa și Denisa Golgotă.

