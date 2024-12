Sabrina Voinea a strălucit la Gala Gimnasticii și a dat tonul petrecerii

Frumoasa sportivă a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cea mai bună gimnastă din România, în cadrul unui eveniment organizat de federație la Cheile Grădiștei. La petrecerea de după decernarea premiilor, Sabrina a fost numărul 1 și pe ringul de dans.

Cei mai buni 10 sportivi din gimnastica masculină, feminină și aerobică au fost premiați la Gala Gimnasticii Românești.

„A fost o gală frumoasă, caldă, într-o locație de vis, în care copiii cer mereu să vină și să revină. Eu mă simt ca înainte de Crăciun așteptându-l pe Moș Crăciun care a făcut o magie și și ne-a împlinit visurile înaintea lui 25 decembrie” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Pentru al doilea an consecutiv, Sabrina Maneca Voinea a fost desemnată cea mai bună gimnastă din România. Frumoasa sportivă a atras toate privirile datorită ținutei sale extrem de îndrăznețe.

“Mă simt foarte bine, mă simt mândră de aceste rezultate și sunt foarte fericită că și anul trecut și anul acesta am fost prima gimnastă“ – Sabrina Maneca Voinea, cea mai bună gimnastă din România în 2024.

Sabrina a fost în centrul atenției nu doar la premiere, ci și la petrecerea de după. Sportiva a arătat că se pricepe să danseze pe toate genurile muzicale și n-a ratat nici o melodie.

Locul 1 la băieți e ocupat anul acesta de Andrei Munten, veteranul echipei naționale masculine. Andrei a apărut la eveniment în haine de gală, costum negru, cămașă albă și papion.

“Ținuta o avem pregătită, a fost totul gândit dinainte. La fiecare ocazie pe care o am îmi place să mă îmbrac elegant” - Andrei Muntean, cel mai bun gimnast din România în 2024.

Gimnastica aerobică a avut-o pe prima treaptă a podiumului pe Claudia Ristea, componentă a echipei naționale de seniori.

„Nu de multe ori am ocazia să mă îmbrac elegant. Este prima dată în acest an, eu mă îmbrac mult în negru. Am ales o rochie neagră simplă și elegantă” – Claudia Ristea, cea mai bună sportivă la gimnastică aerobică în 2024.

La Cheile Grădiștei a fost premiată și Marcela Fumea, care, în 2024, după o carieră de 30 de ani în gimnastica aerobică și peste 161 de medalii câștigate, dintre care 61 de aur, a hotărât să se retragă din funcția de coordonator principal al lotului de gimnastică aerobică.

„M-am gândit destul de mult în ultimul an la această retragere pentru că antrenoarele care vin din urmă și pe care eu le-am școlit cu tot sufletul sunt pasionate, dedicate și merită să înceapă să aibă propriile lor rezultate” - Marcela Fumea, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică.

Carmencita Constantin, șefa gimnasticii românești, este deja cu gândul la JO din Los Angeles.

„Nu mai este mult deloc, categoric ne gândim și categoric suntem în măsură să ne uităm foarte serios începând cu ianuarie pe tot ce avem ca plan de pregătire și pe strategia de prezentare la Los Angeles” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Carmencita Constantin are deja în minte planurile pentru 2025. Își dorește medalii la competițiile internaționale de anvergură.

„Încet, încet, lucrăm pentru ele, așteptăm campionatele europene din primăvară, apoi mondialele și ulterior cupele mondiale” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Ierarhia celor mai buni gimnaști români în 2024

Primele 10 locuri la feminin au fost ocupate de:

Locul 1: Sabrina Maneca Voinea

locul 2: Ana Maria Bărbosu

locul 3: Amaila Ghigoarță

locul 4: Lilia Cosman

Locul 5: Andreea Preda

locul 6: Iris Iordache

locul 7: Aniela Tudor

locul 8: Bianca Holban

locul 9: Anamaria Mihăescu

locul 10: Adelina Ionescu.

Primele 10 locuri la masculin au fost ocupate de:

Locul 1: Andrei Muntean

locul 2: Rafael Szabo

locul 3: Gabriel Burtănete

locul 4: Emilian Neagu

locul 5: Robert Pașca

locul 6: David Puicea

locul 7: Alexandru Ionescu

locul 8: Marius Alexandru Urzică

locul 9: Roland Modoianu

locul 10:Vlad Cotună.

Primele 10 locuri la gimnastică aerobică au fost ocupate de:

Locul 1: Claudia Ristea

locul 2: Leonard Manta

locul 3: Daniel Țavoc

locul 4: Antonio Surdu

locul 5: Darius Branda

locul 6; Vlăduț Popa

locul 7: Larisa Șuiu

locul 8: Daria Mihaiu

locul 9: Mădălin Boldea

locul 10: Mara Dragomir.

