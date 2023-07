Sabrina Salerno, cântăreața italiană devenită celebră pentru hitul "Boys", al anilor 1990, arată spectaculos la 55 de ani.

Conturile ei oficiale de pe rețelele sociale abundă în fotografii de sezon, cu artista în costum de baie, iar silueta italiencei o recomandă pentru orice prezentare de modă.

Sabrina, care are un băiat de 18 ani, mărturisea în urmă cu mai bine de un deceniu că este o călugăriță în comparație cu artistele din ziua de azi.

Originară din Genova, Sabrina este nu doar cântăreață, ci și prezentatoare tv și actriță. Ultimul ei single a fost scos pe piață în 2018.

Chiar dacă pare că s-a născut sub o stea norocoasă, Sabrina a avut o viață dificilă. ”Am crescut fără să-i am pe părinți alături de mine. Mama m-a născut la 18 ani și m-a lăsat în grija mătușii și a bunicii mele.

Mama a făcut greșeli, dar era tânăra. Și, atât cât a știut și cum a putut, a fost prezentă în viață mea și cu ea am păstrat legătură. Dar relația cu tatăl meu nu a existat niciodată. El m-a abandonat. Iar la o vârstă mai matură, am decis să iau eu legătura cu el.

Realitatea este că nu am fost un copil dorit de el, am trăit cu sentimentul sfâșietor al respingerii ani de zile, până când tata a murit. Înainte de asta, mi-a cerut iertare. Iertarea, atunci când vine, este o binecuvântare divină. Încă încerc să îl iert, pentru că asta mă ajută să trăiesc mai bine, dar este un proces dificil. Dacă aș spune că l-am iertat și sunt liniștită, aș minți. M-a recunoscut în cele din urmă, dar nu am avut niciodată parte de iubirea lui”, a declarat artista.

