Prădătorul care terorizează fermierii din vestul țării: E foarte șiret, atacă după ce pleci!

Fermierii din zonele de vest ale României sunt terorizați de un animal care le decimează turmele de ovine și bovine. Dacă aceștia se temeau deja de lupi, urși sau chiar porci mistreți, acum un nou prădător dă târcoale fermelor: șacalul!

Conform agrointel.ro, atacurile fiarelor sălbatice lasă în urmă prăpăd de fiecare dată, pentru că zeci de animale sunt sfâșiate și omorâte de șacalii pe care nu îi vânează nimeni.

”Nu știm cum să mai facem și cui să ne adresăm. Problemele pe care le avem avem noi în fermă la ora actuală, și de fapt în comunitate pentru că nu este numai cazul nostru, sunt legate de șacali. Este o problemă destul de gravă. Ei încep să atace din primăvară, când ne-au omorât miei, oi. Am stat și ne-am întrebat ce se întâmplă, care este dăunătorul. Soțul a stat și la pândă. Ca într-un final să descoperim că era vorba despre șacali. Am trecut prin nopți nedormite când efectiv am stat să supraveghem animalele. Sunt și șireți pentru că stai noaptea să supraveghezi și nu atacă dar cum ai plecat dau atacul”, a explicat o fermieră din zonă pentru emisiunea Agrostrategia.

În ultimii ani, șacalii au reprezentat o problemă majoră în Delta Dunării, deoarece numărul lor a crescut înfricoșător, afectând animalele locuitorilor dar și fauna. Fiind carnivore care mănâncă orice ei au făcut pagube serioase în fauna cinegetică: căprioare, pui de mistreţ, dar şi de păsări.

