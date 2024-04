Invazie de șacali în Vaslui. Localnicii, sfătuiți să-şi împrejmuiască proprietăţile

Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă la nivelul judeţului Vaslui, autorităţile estimând un efectiv de peste 400 de astfel de animale.

Probleme se înregistrează în special în zona Luncii Prutului, acolo unde intervenţia autorităţilor este limitată, având în vedere că este zonă de frontieră în care vânătoarea nu este permisă.

„Pe raza judeţului Vaslui, noi avem Râul Prut, care este apă de frontieră cu Republica Moldova. Noi gestionăm şi administrăm toate fondurile de vânătoare riverane Prutului, respectiv din albia şi albia majoră a râului. Prutul fiind apă de frontieră, el este trasat şi are şi o fâşie de protecţie a frontierei de stat. Conform legilor române în vigoare, nu se practică vânătoarea la nicio specie pe fâşia de protecţie a frontierei de stat. Pe teritoriul judeţului Vaslui, Prutul are o lungime de 190 de kilometri, iar în zonă vegetaţia este specifică zonelor inundate. Noi acolo nu putem interveni cu arma de vânătoare, întrucât am încălca legea statului român. Nu avem voie să tragem şi să utilizăm armele de foc decât conform prevederilor legale, de la fâşia de protecţie a frontierei de stat a României, 500 de metri în interior. Acolo sunt câteva zeci de mii de hectare care sunt pur şi simplu sălbatice”, a declarat marţi, 23 aprilie, pentru AGERPRES, directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui, Vasile Negru.

Potrivit acestuia, şacalii au înaintat şi în celelalte zone, zona de câmpie, zona de deal din Vestul şi Nord-Vestul judeţului Vaslui, deoarece este vorba despre o specie care migrează mult, merge de la 25 până la 30 de kilometri pe noapte, în vederea asigurării hranei. Fiind o specie carnivoră, şacalul consumă cadavre, animale sălbatice, dar s-au înregistrat şi cazuri în care au fost atacate animale din gospodării sau din ferme.

Cetăţenii sunt informaţi periodic să anunţe autorităţile în cazul în care sesizează prezenţa şacalilor, iar crescătorii de animale sunt sfătuiţi să îşi împrejmuiască proprietăţile.

„Proprietarii de animale, în special cei care ţin ovine, bovine, caprine în extravilanul localităţilor, să-şi împrejmuiască proprietăţile unde cresc animalele cu garduri bune, sănătoase, să le securizeze, că este un bun al lor, este munca lor, să nu le lase expuse acestui prădător nemilos şi foarte, foarte agresiv”, a avertizat Vasile Negru.

Apariţia şacalului pe teritoriul judeţului Vaslui a avut loc pe Lunca Prutului, după anul 2012, când printr-o hotărâre de Guvern s-a închis vânătoarea în Delta Dunării, iar şacalii s-au înmulţit în progresie geometrică. Apoi, în 2018 - 2019, odată cu pătrunderea pestei porcine africane în zona umedă a României, pe teritoriul deltei, prin efectele virusului s-a asigurat hrană permanentă pentru şacali, iar aceştia s-au înmulţit necontrolat.