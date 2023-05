Moment istoric pentru tenisul din Burundi. Ce s-a întâmplat în circuitul WTA

Turneul WTA 250 de la Rabat (Maroc) a consemnat un moment istoric pentru o micuță țară africană, Burundi.

Astfel, tenismena Sada Nahimana (22 de ani) a devenit prima jucătoare din Burundi care dispută un meci pe tabloul principal al unui turneu WTA.

Clasată pe locul 255 mondial, Nahimana a fost învinsă însă în primul tur de croata Jana Fett (266 WTA) cu un scor categoric, 6-0, 6-4.

Breaking new territory 🙌@sada_nahimana becomes the first player from Burundi to compete in the main draw of a tour-level match 👏#WTARabat pic.twitter.com/NlCfxJiZPh