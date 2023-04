De ce l-a bătut Sadio Mané pe Leroy Sané după eșecul lui Bayern München din Liga Campionilor

Vestiarul lui Bayern München a fost scena unei răfuieli între doi dintre cei mai buni jucători, Leroy Sané și Sadio Mané. Totul s-a petrecut după partida pierdută cu 3-0 în fața lui Manchester City în Liga Campionilor.

Discuțiile dintre cei doi au început încă de pe teren, dar s-au amplificat la vestiare și au degenerat rapid.

Sadio Mané s-a enervat atât de tare încât l-a lovit pe Leroy Sané. Motivul invocat de vărul senegalezului este că fotbalistul venit de la Liverpool a fost jignit îngrozitor de german.

Se pare că Sané l-a numit pe Mané "a black shit" - ceea ce a stârnit furia senegalezului.

Conform Bild, lucrurile s-au liniștit după acest incident. Sané și-ar fi cerut scuze pentru vorbele spuse și ar fi cerut clubului să nu îl pedeapsească pe Mané, care a avut și o săptămână extrem de încărcată, după decesul unei mătuși la care ținea foarte mult.

According to @billmahmuud, Leroy Sané called Sadio Mané "Black sh*t", which made the Senegalese react with anger. Sané regretted what he said after the clash. Mané apologized to his teammates for the incident. His future at Bayern is NOT in jeopardy pic.twitter.com/fWRc4maRCT