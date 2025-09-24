Primarul Londrei, replică dură pentru Trump. "Este rasist, sexist, misogin și islamofob"

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat miercuri, 24 septembrie, că Donald Trump a demonstrat că este „rasist, sexist, misogin și islamofob” după ce președintele american a făcut comentarii despre el la tribuna Organizației Națiunilor Unite.

Vorbind marți, 23 septembrie, în fața Adunării Generale a ONU de la New York, Trump a spus că Londra a avut „un primar groaznic, groaznic, și că a fost schimbat, a fost atât de schimbat”, relatează BBC.

„Acum vor să treacă la legea Sharia”, a adăugat el.

Sadiq i-a dat replica lui Trump la BBC Londra:

„Oamenii se întreabă ce este cu acest primar musulman care conduce un oraș liberal, multicultural, progresist și de succes, care pare că trăiește fără chirie în capul lui Donald Trump”.

„Cred că președintele Trump a demonstrat că este rasist, este sexist, este misogin și este islamofob. Când oamenii spun lucruri, când oamenii acționează într-un anumit fel, când oamenii se comportă într-un anumit fel, trebuie să-i crezi”, a spus el.

Răspunzând la faptul că președintele l-a numit „primar teribil”, el a spus că este „recunoscător că avem un număr record de americani care vin la Londra”.

El a adăugat că diferite criterii au arătat că Londra este „adesea orașul numărul unu de pe glob când vine vorba de cultură”.

Ministrul de cabinet Pat McFadden l-a apărat miercuri pe Sadiq Khan.

El a spus că primarul Londrei și președintele SUA „au avut o dispută de câțiva ani” și a respins afirmația că Londra ar fi vrut să treacă la legea Sharia.

McFadden a mai afirmat că legea britanică și „niciun alt tip de lege” nu se aplică în Regatul Unit.

La începutul acestei luni, ministrul justiției, Sarah Sackman, a declarat în Camera Comunelor că legea Sharia „nu face parte din legea Angliei și Țării Galilor”.

Deși instanțele religioase, inclusiv consiliile Sharia, funcționează în Regatul Unit, cea mai mare parte a activității lor se ocupă de arbitrajul căsătoriilor religioase și de chestiuni financiare. Guvernul a fost clar că hotărârile sale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

