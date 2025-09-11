Banii din programul european de înarmare SAFE sunt împrumuturi și acoperă doar parțial nevoile din infrastructura României, susține Asociația Pro Infrastructură

Deși România va avea acces la aproape 16,7 miliarde de euro prin noul program european SAFE, Asociația Pro Infrastructură avertizează că fondurile nu vor acoperi decât parțial nevoile uriașe din transporturi. Autostrăzile A7 și A8 pot fi finanțate, dar fără investiții consistente în căile ferate, Portul Constanța și infrastructura navală și aeriană, securitatea națională rămâne vulnerabilă. În plus, banii din SAFE sunt împrumuturi ce trebuie returnate, iar termenii de creditare și proiectele eligibile urmează să fie negociați în următoarele luni.

Asociația Pro Infrastructură salută vestea, dar atrage atenția că entuziasmul trebuie temperat.

„Facem autostrăzi, foarte bine, dar tehnica militară merge cu trenul! (...) Salutăm reușita de a accesa noi fonduri necesare transporturilor. Totuși, diavolul este în detalii: proiectele eligibile și cuantumul lor se vor negocia încă 2-3 luni, la fel și condițiile de creditare, banii abia dacă ajung pentru A7 și A8 și e musai să dezvoltăm și sectorul feroviar și Portul Constanța, cât și alte obiective navale și aeroportuare mai mici. În plus, rămânem în continuare cu investiții rutiere de vreo 18 miliarde € care nu au finanțare până în 2030.”, arată cei de la Pro Infrastructură.

Potrivit asociației, transporturile nu au încă o alocare clară din totalul de 16,7 miliarde de euro.

„În primul rând, nu este stabilită ponderea transporturilor în alocarea totală disponibilă prin SAFE de 16,7 miliarde €. În media au apărut semnale că ar fi de 30%, adică 5 miliarde €. Este o sumă fezabilă, realistă, dar nu este nicidecum finală ori certă, conform surselor noastre oficiale”, spun cei de la API.

Organizația subliniază că se va duce „o dublă negociere. Una internă pur politică, între MApN, MT și MAI și cealaltă externă cu oficialii Comisiei Europene care vor avea ultimul cuvânt cu privire la proiectele eligibile pe SAFE. Cu siguranță cei mai mulți bani vor merge la armată și o parte la protecția civilă”.

Bani pentru autostrăzi, cale ferată și Portul Constanța

Pe lista solicitărilor Ministerului Transporturilor intră autostrăzile A7 și A8, dar și proiecte pe cale ferată și în Portul Constanța.

„Cele două tronsoane din Autostrada A7 Pașcani-Suceava pot fi contractate oricând pe 1,41 miliarde €. Pe A8 Pașcani-Iași-Ungheni sunt 5 loturi, toate în licitație, și pot fi adjudecate la aproximativ 4 miliarde €. Mai adunăm un minim de 5-600 milioane € pe magistrala de cale ferată M500 pe o lungime cât mai mare în Moldova. Plus faza 3 din modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, 120 milioane €. Și alte investiții mai mici pe naval și aeroporturi”, susțin cei de la API, care cer insistent ca și transportul feroviar să primească o parte consistentă din finanțare.

„Cerem imperios ca infrastructura feroviară să fie inclusă în SAFE cu Magistrala M500 din Moldova care să fie readusă la parametrii constructivi de viteză și tonaj pe cât mai mulți kilometri, alături de faza 3 din Portul Constanța. Da, este nevoie de A7 Pașcani-Suceava și de A8 Pașcani-Iași, însă rutierul trebuie să facă loc fraților năpăstuiți din transporturi: feroviarul, navalul și aviația care joacă un rol esențial în asigurarea securității naționale”, se arată în postarea asociației.

Asociația estimează că primele proiecte ar putea fi finanțate începând cu 2026, dar avertizează asupra presiunii imense de pe restul programelor de infrastructură.

„SAFE reduce într-adevăr presiunea de pe Programul Transport, însă doar cu 6% pe domeniul rutier. (...) Rutierul poate consuma în 2027-2028 toată alocarea de pe Programul Transport. Și ne rămân obiective de 18 miliarde € care nu au finanțare până în 2030. Câți bani poate plăti România exclusiv de la buget timp de 1-2 ani până când trecem în următorul exercițiu financiar UE astfel încât să nu se întrerupă lucrările pe șantiere? Nici nu mai socotim necesarul pe feroviar”, conchide API.

