Când ar urma să primească România prima tranșă de bani din fondurile SAFE, destinate achizițiilor militare

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 11:46
516 citiri
România, în top-ul programului SAFE destinat apărării FOTO Facebook/MApN

România ar putea primi bani din mecanismul european de înzestrare militară SAFE cel mai devreme în luna decembrie, însă cel mai probabil această tranșă va fi virată în ianuarie-februarie, a afirmat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene responsabil cu apărarea, potrivit TechRider.

„Banii vor fi virați posibil în decembrie, dar cel mai probabil în ianuarie – februarie”, a afirmat reprezentantul CE.

România are alocată suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia, care are 43 de miliarde de euro.

SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

Ministerul Finanțelor va continua să colaboreze cu celelalte ministere implicate pentru a finaliza documentația necesară și pentru a asigura o absorbție rapidă și eficientă a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României și ale Uniunii Europene.

Guvernul român informează că participarea României la programul SAFE are trei implicații majore. Astfel, prima este componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.

A doua componentă este cea bugetară: achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât România ar fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani, menționează Guvernul.

A treia componentă este cea de infrastructură, fiind propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani- Suceava-Siret, respectiv Pașcani-Iași-Ungheni.

