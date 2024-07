Cum vor fi returnați banii pentru biletele la festivalul Saga. Organizatori: ”Artiştii au fost plătiţi conform înţelegerilor” VIDEO

Echipa Saga a anunțat condițiile de returnare a banilor pentru bilete. În urma scandalului din jurul festivalului de muzică, organizatorii au precizat că toți artiștii au fost plătiți conform înțelegerilor. Precizările vin în urma unui scandal cu privire la organizarea defectuoasă a festivalului.

Cei care au rămas în weekend în Capitală la festivalul Saga au avut parte de mai multe surprize neplăcute. DJ Hardwell a acuzat în prima seară a festivalului că nu și-a primit banii și a plecat de pe scenă în timpul prestației, susținând că s-a lovit de mai multe probleme tehnice.

În cea de-a doua seară, care trebuia să o aducă pe scenă pe Nicki Minaj, fanii s-au confruntat cu o altă dezamăgire. Artista a transmis cu trei ore înainte de momentul în care trebuia să cânte că nu va participa la festival, din cauza protestelor din țară.

„Pentru că-mi pasă de siguranța echipei mele și a mea, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România în această seară din cauza problemelor de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți altă dată. Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu și pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor. Să nu țin cont de sfaturile de securitate în acest moment nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin. Sunt foarte încântat să-mi văd fanii vinerea aceasta la Londra pentru un alt spectacol foarte special, la Festivalul Wireless”, a anunțat Nicki pe platforma X.

