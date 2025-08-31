Protest al ecologiștilor în fața Catedralei Sagrada Familia. Manifestanții au stropit cu vopsea roșie fațada monumentului VIDEO

Fațada Catedralei Sagrada Familia de la Barcelona a fost stropită duminică cu vopsea roșie de către două activiste ecologiste, în semn de protest față de inacțiunea împotriva ”crizei climatice” care a favorizat, în opinia ecologiștilor, incendii de pădure care au devastat recent Spania, relatează AFP.

Într-o înregistrare video postată de Futuro Vegetal pe rețele de socializare, două activiste din cadrul acestei asociații sunt arestate de către agenți de securitate, după ce stropesc cu vopsea roșie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale, strigând ”Dreptate climatică!”.

🔥 ACTUAMOS 🚒 Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano 🎨 pic.twitter.com/cWwznojZJO — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 31, 2025

”Prin acest protest, colectivul ecologist denunță lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice și repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devastat peninsula și o mare parte a Europei vara aceasta”, anunță într-un comunicat Futuro Vegetal.

Sagrada Familia, concepută de către arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), nefinalizată, este una dintre principalele atracții ale orașului turistic Barcelona. Construcția este programată să se termine în 2026.

Spania a fost afectată în august de un val de incendii de pădure dramatice, soldate cu patru morți și care au devastat peste 350.000 de hectare.

Aceste incendii constituie ”una dintre cele mai mari catastrofe de mediu” care au avut loc în Spania în ultimii ani, potrivit Guvernului de stânga, care a legat amploarea acestor incendii de modificările climatice.

Futuro Vegetal a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, denunțate drept vandalism de către numeroase muzee.

În 2022, activiști din cadrul organizației și-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale maestrului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado, la Madrid.

