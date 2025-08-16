O fetiță de 10 ani a intrat în istoria șahului: performanță magistrală a acesteia

Bodhana Sivanandan

O fetiță britanică de 10 ani a intrat în istoria șahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reușit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN.

Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Șah 2025, desfășurat duminică la Liverpool.

La 10 ani, cinci luni și trei zile, Sivanandan a doborât recordul deținut de americanca Carissa Yip, care avea 10 ani, 11 luni și 20 de zile când a învins un mare maestru, în 2019, potrivit Federației Internaționale de Șah (FIDE).

Sivanandan a obținut acum titlul de maestru internațional feminin, un nivel sub titlul de mare maestru feminin, rezervat exclusiv jucătoarelor. Cel mai înalt titlu în șah rămâne însă cel de mare maestru, deținut de campionul mondial en-titre Gukesh Dommaraju și de numărul 1 mondial Magnus Carlsen.

Tatăl ei a declarat pentru BBC, în 2024, că „absolut nimeni” din familia sa nu excelase anterior la șah.

Sivanandan a spus că a descoperit sportul în timpul pandemiei de Covid, când avea cinci ani, după ce un prieten al tatălui i-a dăruit câteva jucării și cărți.

„Într-una dintre sacoșe am văzut o tablă de șah și am fost interesată de piese”, a spus ea pentru BBC.

„Voiam să folosesc piesele ca jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot să joc jocul, și de acolo am început”, a relatat fetița.

