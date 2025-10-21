Doliu în lumea șahului. Marele maestru a murit la doar 29 de ani, iar cauza decesului e încă necunoscută

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:14
Daniel Noroditsky FOTO X Charlotte Chess Center

Daniel Naroditsky, mare maestru de șah și cunoscut comentator de șah, a încetat din viață. Avea 29 de ani.

„Familia Naroditsky anunță cu tristețe vestea neașteptată a decesului lui Daniel”, se arată într-o declarație transmisă de clubul lui Naroditsky, Charlotte Chess Center, către X pe 20 octombrie. „Daniel era un jucător de șah talentat, educator și membru îndrăgit al comunității de șah. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în acest moment de doliu.”

Naroditsky, care a crescut în zona Bay Area, s-a remarcat în comunitatea șahistă încă de la o vârstă fragedă, câștigând secțiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Șah pentru Tineret în 2007. A publicat o carte, Mastering Positional Chess, în 2010, la vârsta de 14 ani.

În 2013, a câștigat Campionatul Junior al SUA, iar la sfârșitul anului a obținut titlul de mare maestru. În 2014, a primit Samford Chess Fellowship, unul dintre cele mai importante premii pentru tinerii maeștri americani de șah. În următorul deceniu, Naroditsky a continuat să concureze în Campionatele SUA de șah și a fost clasat în mod regulat printre cei mai buni 200 de jucători din lume.

Naroditsky avea, de asemenea, peste 484.000 de abonați pe canalul său de YouTube, unde transmitea în direct partidele sale de șah, însoțite de comentarii. Pe 17 octombrie, a postat ultimul său videoclip pe contul său — primul după câteva săptămâni — după ce le-a spus urmăritorilor săi că „ia o pauză creativă”.

Cauza decesului este încă necunoscută. Fostul campion mondial la șah Vladimir Kramnik a sugerat că ar putea fi vorba de folosirea unor substanțe interzise.

